160-й гумконвой из Башкирии прибыл на Донбасс

Сформированный по поручению главы республики 160-й гуманитарный конвой прибыл на Донбасс. По заявкам военнослужащих из башкирских подразделений в зону спецоперации привезли маскировочные сети, сшитые волонтёрами, строительные материалы, несколько тонн питьевой воды, медикаменты, легковые автомобили, внедорожники и мотоциклы.
Также бойцам передали именные посылки от родных и близких, детские письма. Часть гуманитарной помощи была адресована коммунальным службам подшефного Краснолучского района Луганской Народной Республики.