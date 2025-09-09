160-й гумконвой из Башкирии прибыл на Донбасс

Сформированный по поручению главы республики 160-й гуманитарный конвой прибыл на Донбасс. По заявкам военнослужащих из башкирских подразделений в зону спецоперации привезли маскировочные сети, сшитые волонтёрами, строительные материалы, несколько тонн питьевой воды, медикаменты, легковые автомобили, внедорожники и мотоциклы.