В Уфе представители СМИ приготовили чак-чак для бойцов СВО

В Международный день солидарности журналистов представители СМИ приготовили чак-чак для бойцов. Это одна из акций поддержки военнослужащих. Журналисты постоянно выезжают на передовую и готовят материалы о ребятах на поле боя, а также плетут маскировочные сети, делают свечи.