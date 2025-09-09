В Уфе представители СМИ приготовили чак-чак для бойцов СВО

В Международный день солидарности журналистов представители СМИ приготовили чак-чак для бойцов. Это одна из акций поддержки военнослужащих. Журналисты постоянно выезжают на передовую и готовят материалы о ребятах на поле боя, а также плетут маскировочные сети, делают свечи.
На этот раз откликнулись два десятка добровольцев, в том числе сотрудники телевидения, радио, газет и журналов. Всех этих женщин-журналистов связывает общая цель – поддержать ребят в спецоперации, выразить солидарность, приблизить победу.