В Баймаке прошла открытая «Зарядка чемпионов»

Сегодня на центральной площади Баймака легендарный российский боксёр-профессионал Денис Лебедев провел открытую «Зарядку чемпионов». Прославленный спортсмен приехал в республику, чтобы посетить соревнования памяти заслуженного работника физической культуры республики Наиля Аслаева.
Экс-чемпион мира по версиям WBA и IBF показал упражнения для разминки и свои фирменные приемы. К нему присоединились звезды башкирского спорта. Среди них – участник Олимпийских игр в Токио Данис Латыпов, чемпион России и мира среди студентов Нияз Файзулин и другие.