В Баймаке прошла открытая «Зарядка чемпионов»

Сегодня на центральной площади Баймака легендарный российский боксёр-профессионал Денис Лебедев провел открытую «Зарядку чемпионов». Прославленный спортсмен приехал в республику, чтобы посетить соревнования памяти заслуженного работника физической культуры республики Наиля Аслаева.

Экс-чемпион мира по версиям WBA и IBF показал упражнения для разминки и свои фирменные приемы. К нему присоединились звезды башкирского спорта. Среди них – участник Олимпийских игр в Токио Данис Латыпов, чемпион России и мира среди студентов Нияз Файзулин и другие.

Мне понравилось, что было вовлечено более 500 человек. Были и спортсмены, и обычные люди, и маленькие, и взрослые, и даже бабушки и дедушки. Мне нравится настрой этого города. Настрой на позитив, на спорт.

Денис Лебедев, чемпион мира по боксу по версиям WBA и IBF
