Бойцы из Башкирии продолжают освобождение Донбасса

Штурмовики 228-го мотострелкового полка группировки войск «Центр» продолжают выполнять боевые задачи на Покровском направлении в Донецкой народной республике. У каждого из них — свои причины участия в специальной военной операции.

Вручение государственных наград перед выходом на боевое задание для военнослужащих стало приятной неожиданностью. И каждая медаль — заслуженная. Бойцы группировки войск «Центр» успешно продвигаются на Покровском направлении ДНР, освобождая населенные пункты от ВСУ. Командир подразделения с позывным «Револьвер» первым зашёл в Новоандреевку и установил флаг России на одном из зданий.

Заходили ночью. При заходе «Баба Яга» атаковала два раза. Но нам повезло, прошли. Ребят подтянул 10 человек. Зашли, зачистили деревню полностью. Повезло, что туман был. Гордость за Россию, что идём вперёд. позывной «Револьвер»

Среди штурмовиков — уроженцы разных регионов России. Но за время службы все уже стали одной большой семьёй. Помогают друг другу не только во время сборов перед боевым заданием, но и непосредственно на передовой.

У нас очень дружный коллектив, друг другу помогаем. Без этого никак. При мне был случай, когда заходила группа, кого-то тяжело ранило. Он не мог выйти сам. Ребята проделали путь под минометами, дошли до него и вытащили тяжелораненого. позывной «Уфа»

У большинства бойцов деды и прадеды освобождали Донбасс в годы Великой Отечественной войны. Сейчас уже потомки победителей вновь идут по тому же пути. Контакт с Минобороны России подписали не ради денег.

Первая причина — это патриотизм сыграл. Ну и двоюродные братья у меня тут тоже служат. Только на другом направлении. позывной «Айна»

Я работал на севере и приехал сюда не из-за денег. Я женат, у меня трое детей. Я посмотрел на них и понял, что нужно побороть этот национализм. И было принято решение ехать на СВО. Я зарабатывал нормально, но сердце мне подсказало, что надо. позывной «Прораб»

На защиту Родины встали не только молодые. Среди бойцов есть и представители старшего поколения. В 80-х «Галим» служил в ГДР. Сейчас помогает молодым однополчанам, которые годятся ему в сыновья. Уроженец Белорецкого района отправился на СВО по зову сердца.

Я прекрасно понимаю, куда я ехал. Я сам принял такое решение. Родные ничего не знали. Ни дети, ни братья, ни сестры. Никому не говорил, пока не подписал контракт в Уфе. Потом уже приехал к себе в Межгорье и позвонил всем, сказал. позывной «Галим»

Бойцов 228-го мотострелкового полка застали за несколько минут до выхода на очередное боевое задание. Для них оно уже далеко не первое. За всё время спецоперации подразделение, входящее в группировку войск «Центр», принимало участие в освобождении десятков населенных пунктов Донбасса.