Бойцы из Башкирии продолжают освобождение Донбасса

Штурмовики 228-го мотострелкового полка группировки войск «Центр» продолжают выполнять боевые задачи на Покровском направлении в Донецкой народной республике. У каждого из них — свои причины участия в специальной военной операции.
Вручение государственных наград перед выходом на боевое задание для военнослужащих стало приятной неожиданностью. И каждая медаль — заслуженная. Бойцы группировки войск «Центр» успешно продвигаются на Покровском направлении ДНР, освобождая населенные пункты от ВСУ. Командир подразделения с позывным «Револьвер» первым зашёл в Новоандреевку и установил флаг России на одном из зданий.
Среди штурмовиков — уроженцы разных регионов России. Но за время службы все уже стали одной большой семьёй. Помогают друг другу не только во время сборов перед боевым заданием, но и непосредственно на передовой.
У большинства бойцов деды и прадеды освобождали Донбасс в годы Великой Отечественной войны. Сейчас уже потомки победителей вновь идут по тому же пути. Контакт с Минобороны России подписали не ради денег.
На защиту Родины встали не только молодые. Среди бойцов есть и представители старшего поколения. В 80-х «Галим» служил в ГДР. Сейчас помогает молодым однополчанам, которые годятся ему в сыновья. Уроженец Белорецкого района отправился на СВО по зову сердца.
Бойцов 228-го мотострелкового полка застали за несколько минут до выхода на очередное боевое задание. Для них оно уже далеко не первое. За всё время спецоперации подразделение, входящее в группировку войск «Центр», принимало участие в освобождении десятков населенных пунктов Донбасса.
Почти все мобилизованные, ставшие за это время профессиональными военными, прописали контракт с Минобороны России. На боевое задание выходят с полной уверенностью друг в друге. Для них не важно, кто напротив. Важно, кто рядом.