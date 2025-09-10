Стало известно, когда сдадут мост между Башкортостаном и Татарстаном

Самый протяженный мост между Башкортостаном и Татарстаном сдадут на год раньше срока. Переправа, которую реконструируют в районе города Октябрьского, завершена на 85%. Открытие, как обещают подрядчики, уже скоро. Реконструкцию выполняют в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Жительница татарского поселка Уруссу Зульфия Аминова в соседний Башкортостан ездит как к себе домой. Навестить родных, за покупками, а иногда и по делам. Благо, до приграничного Октябрьского рукой подать. Правда, вот уже больше года приходится делать небольшой крюк из-за ремонта моста, который и соединяет два региона. Объезд – это не совсем удобно, да и не выгодно, рассказывает женщина.

По плану запустить движение по мосту должны только осенью 2026-го. Однако подрядчикам удалось опередить график уже на год. Техническое открытие запланировано уже через месяц – в начале октября.

Начинали стройку год назад. Старый мост был в плохом состоянии, поэтому его полностью демонтировали и возвели с нуля. Самые сложные работы уже завершили. Остались финальные штрихи вроде укладки асфальта, установки ограждений и систем освещения.

На объекте работают почти четыре десятка человек. Есть и четырехлапые помощники. Кот Валера пришел к строителям полгода назад и с тех пор сопровождает их на каждом этапе работ.

Переправа считается самой протяженной среди мостов, которые соединяют Башкортостан и Татарстан. После Великой Отечественной ее построили военнопленные. Сейчас реконструкцией занимается уфимский подрядчик. Стоимость работ – почти 1 млрд рублей.

У моста, соединяющего Башкортостан и Татарстан, есть весьма интересная особенность. Поскольку у двух регионов разные часовые пояса, получается, что достаточно пройти пару сотен метров по путепроводу для совершения скачка во времени. Всего пару минут ходьбы, и вот два часа разницы.

В этом году в Башкортостане одновременно строят и ремонтируют более 30 мостов. В высокой степени готовности переправа на реке Быстрый Танып на трассе Дюртюли – Нефтекамск. Некоторые, к примеру, через реку Уршак в Уфимском районе, также завершили раньше срока.