В Уфе состоялся Бал чемпионов

Во дворце фехтования собрались выдающиеся спортсмены, чтобы отметить свой профессиональный праздник. Грация движений, звон клинков и атмосфера благородства.
Традиции Средневековья возродили во Дворце фехтования. Здесь впервые в республике состоялся бал чемпионов. Среди приглашенных гостей — мастера спорта, юные фехтовальщики и их родители.
Праздник приурочили ко Всемирному дню фехтования. Для спортсменов это возможность отвлечься от тренировок и пообщаться с коллегами в неформальной обстановке, а для подрастающего поколения — шанс перенять опыт от своих кумиров. Сегодня олимпийские чемпионы предстали в новом амплуа.
А традиции в башкирском фехтовании богатые. Начавшаяся еще в 1988 в Сеуле история олимпийских наград с Анвара Ибрагимова продолжается и по сей день. На Играх в Токио Аделина Загидуллина впервые стала олимпийской чемпионкой среди женщин, а Тимур Сафин дополнил комплект медалей всемирного форума. Поддержать победные традиции решили в центре фехтования.
На празднике можно было увидеть как исторические поединки, так и современные. Некоторые смельчаки даже попробовали свои силы с помощью VR-очков. Атмосферу создавали живой оркестр и вальс спортсменов.
А иначе и быть не могло, когда бал чемпионов проходит в долгожданном Дворце фехтования. У башкирских мушкетеров есть теперь свой дом, в котором они полноправные хозяева. Как и должно быть у чемпионов.