В Уфе состоялся Бал чемпионов

Во дворце фехтования собрались выдающиеся спортсмены, чтобы отметить свой профессиональный праздник. Грация движений, звон клинков и атмосфера благородства.

Традиции Средневековья возродили во Дворце фехтования. Здесь впервые в республике состоялся бал чемпионов. Среди приглашенных гостей — мастера спорта, юные фехтовальщики и их родители.

Мы сейчас находимся в центре фехтования, просто в жемчужине фехтования. Посещая этот центр, я понимаю, что есть потенциал у спортсменов и у нас. Ильмира Салимова, мастер спорта России по фехтованию на колясках

Праздник приурочили ко Всемирному дню фехтования. Для спортсменов это возможность отвлечься от тренировок и пообщаться с коллегами в неформальной обстановке, а для подрастающего поколения — шанс перенять опыт от своих кумиров. Сегодня олимпийские чемпионы предстали в новом амплуа.

А традиции в башкирском фехтовании богатые. Начавшаяся еще в 1988 в Сеуле история олимпийских наград с Анвара Ибрагимова продолжается и по сей день. На Играх в Токио Аделина Загидуллина впервые стала олимпийской чемпионкой среди женщин, а Тимур Сафин дополнил комплект медалей всемирного форума. Поддержать победные традиции решили в центре фехтования.

Фехтование — неординарный вид спорта, может быть, не столь популярный, как все остальные, но он один из таких классических видов, которые пришли из покон веков. Лира Грушина, директор Центра спортивной подготовки по фехтованию Республики Башкортостан, заслуженный тренер России

На празднике можно было увидеть как исторические поединки, так и современные. Некоторые смельчаки даже попробовали свои силы с помощью VR-очков. Атмосферу создавали живой оркестр и вальс спортсменов.

Сначала нам казалось, что это очень амбициозная задача, сложновыполнимая, но команда центра фехтования активно взялась. Также появились партнеры, главный партнер — общественное движение «Здоровое отечество». И подключилось потом столько желающих, и праздник получился такой грандиозный. Аделина Загидуллина, олимпийская чемпионка по фехтованию, депутат Госсобрания Республики Башкортостан