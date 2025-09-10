Юные атлеты из Башкирии готовятся к финалу Всероссийского фестиваля ГТО

Спортсмены из Башкортостана готовятся принять участие в финале Всероссийского фестиваля ГТО. Мероприятие для учащихся образовательных организаций пройдет в международном детском центре «Артек» с 25 сентября по 15 октября.

Сильнейшие спортсмены региона уже прошли муниципальный и региональный этапы. В предыдущие два года сборная Башкортостана занимала на фестивале второе место. В этот раз команда нацелена завоевать первое место.