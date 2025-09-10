В Башкирии семьям бойцов СВО станет легче получить жилье

В Госсобрании планируют облегчить получение жилья семьям бойцов СВО. Депутаты хотят устранить административный барьер, который часто мешает им воспользоваться правом на улучшение условий проживания. Парламентарии готовят соответствующие поправки в законодательство, которые рассмотрят в первом чтении в конце сентября.

Как сообщили в пресс-службе Курултая, при расчете среднедушевого дохода семьи учитываются некоторые виды выплат военнослужащим. Из-за этого малоимущие семьи, имеющие право на получение жилья по договору социального найма, перестают считаться малоимущими. Законопроектом предлагается дополнительно определить перечень доходов, которые не будут учитываться при определении материального статуса семьи.