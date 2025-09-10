В Башкирии семьям бойцов СВО станет легче получить жилье

В Госсобрании планируют облегчить получение жилья семьям бойцов СВО. Депутаты хотят устранить административный барьер, который часто мешает им воспользоваться правом на улучшение условий проживания. Парламентарии готовят соответствующие поправки в законодательство, которые рассмотрят в первом чтении в конце сентября.

Как сообщили в пресс-службе Курултая, при расчете среднедушевого дохода семьи учитываются некоторые виды выплат военнослужащим. Из-за этого малоимущие семьи, имеющие право на получение жилья по договору социального найма, перестают считаться малоимущими. Законопроектом предлагается дополнительно определить перечень доходов, которые не будут учитываться при определении материального статуса семьи.

Волна
