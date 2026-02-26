Сразу две дочки: в Башкирии семья получила статус многодетной

В отделе ЗАГС Миякинского района с начала года зарегистрировали 27 малышей. Среди них две пары двойняшек. А 25 февраля здесь прошло торжественное вручение свидетельств о рождении очередной двойни.

В семье Ильназа и Ляйсан Галиевых 6 февраля появились на свет сразу две дочки. Девочки стали вторым и третьим ребенком, старшая дочь Аэлита теперь ждет дома сестренок Ангелину и Аделину.

С рождением двойни семья приобрела новый статус – теперь они многодетные. Глава муниципального района Наиль Гумеров лично поздравил родителей с важным событием, пожелал малышкам крепкого здоровья, а семье счастья и благополучия.