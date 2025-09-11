В жилом районе Уфы заблудился лось

В Уфе активно ищут лося, который неожиданно оказался в жилом районе на улице Рудольфа Нуреева, 10. После сообщения о происшествии сотрудники Минэкологии республики незамедлительно выехали на место.

Заместитель министра природопользования и экологии Камиль Биргулиев сообщил, что при осмотре местности лося не обнаружили. Вероятно, животное продолжает перемещаться по городу. Его появление связывают с близлежащим лесом, который граничит с городской застройкой.

Как отметили в ведомстве, территорию контролируют государственные охотничьи инспекторы. Ведут постоянный мониторинг ситуации и разрабатывают безопасный план по эвакуации лося за пределы города. Все действия находятся под пристальным вниманием специалистов.