В Башкирии 16-летний студент угнал автомобиль и попал в аварию

В Белебеевском районе 28-летняя жительница обратилась в полицию с заявлением об угоне своего автомобиля «ВАЗ-21074». Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Подозреваемый признал вину. По его словам, проходя мимо чужой машины, он из любопытства дёрнул ручку двери — она оказалась открытой. Сев в автомобиль, он выехал за город, чтобы покататься, но не справился с управлением и съехал в кювет. Испугавшись, подросток бросил автомобиль и пешком направился обратно в город, где был задержан полицейскими.