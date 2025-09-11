В Уфе юные волонтёры помогают подопечным хосписа

Помощь как семейная традиция. Уфимский хоспис ещё задолго до открытия стал притягивать людей, которые хотели оказать свою поддержку тем, кто в ней нуждается. Одной из таких была Оксана Пономарёва и её тогда ещё шестилетний сын. За годы волонтёрства из малыша он превратился в надёжного помощника, который в свои 10 уже рассуждает не по-детски серьёзно.



Любящий внук и его бабушка. Так может показаться со стороны. Но в Мишином сердце любви хватает не только для близких. Вот уже 4 года он помогает в Уфимском хосписе. Отправился следом за мамой. Оксана начинала с автоволонтёрства, ещё когда Уфимского хосписа не существовало, но уже был фонд, поддерживающий тяжелобольных подопечных.

Подопечные порой удивляются, чем такой маленький волонтёр может помочь? А Миша просто берёт и делает. Наравне со взрослыми транспортирует постояльцев, по дороге завязав диалог. Да и всегда старается никого не обделять вниманием – конечно, только если самому подопечному это нужно.

В такой поддержке часто и заключается помощь волонтёров. Быть рядом. Миша не единственный ребёнок, который приходит в свободное время в Уфимский хоспис. Многие ребята, смотря на своих родителей, хотят помогать также.

Окружить заботой, теплом. Одна обычная прогулка для подопечного может уже многое значить. Миша любит поразмышлять. Задуматься о том, что дал ему Уфимский хоспис.