В Уфе пытаются эвакуировать лося

В Башкортостане пытаются эвакуировать лося, который бегал накануне по Уфе. Животное обнаружили в районе микрорайона «Планета». Сотрудники Минэкологии республики выехали на место, но гулявшего сохатого так и не нашли, однако, как сообщили в ведомстве, специалисты разрабатывают план эвакуации.
Территорию контролируют охотинспекторы. Лось активно передвигается. Его появление связывают с лесным массивом, примыкающим к городской застройке. Идет мониторинг ситуации, разрабатывается безопасный план по эвакуации животного.