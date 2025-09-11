В Уфе пытаются эвакуировать лося

В Башкортостане пытаются эвакуировать лося, который бегал накануне по Уфе. Животное обнаружили в районе микрорайона «Планета». Сотрудники Минэкологии республики выехали на место, но гулявшего сохатого так и не нашли, однако, как сообщили в ведомстве, специалисты разрабатывают план эвакуации.