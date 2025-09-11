В Уфе пропавшую школьницу ищут с помощью БПЛА

При получении какой-либо информации о местонахождении Камиллы Рафиковой просим незамедлительно сообщить в отдел полиции № 4 УМВД России по г. Уфе по телефону 8 347 250 41 62, в дежурную часть МВД по РБ по телефону 8 347 279 39 02, или 02 (102 — с мобильного), или в ближайшее отделение полиции.

пресс-служба МВД по РБ