В Уфе пропавшую школьницу ищут с помощью БПЛА

В Уфе без вести пропала 14-летняя девочка. По городу ведутся обширные поиски.
9 сентября в полицию обратилась мама Камиллы Рафиковой. Женщина рассказала, что её дочь отправилась в школу, но обратно домой не вернулась. До сих пор девочка не выходит на связь.
Поиском школьницы занимаются правоохранители, а также беспилотная летательная техника.
Приметы пропавшей: рост 172 см, худощавого телосложения. Была одета в рубашку белого цвета, брюки школьные темно-синего цвета, жилетку черного цвета. При себе имела кожаный рюкзак черного цвета.