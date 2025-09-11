В Уфе пропавшую школьницу ищут с помощью БПЛА

В Уфе без вести пропала 14-летняя девочка. По городу ведутся обширные поиски.

Фото №1 - В Уфе пропавшую школьницу ищут с помощью БПЛА

9 сентября в полицию обратилась мама Камиллы Рафиковой. Женщина рассказала, что её дочь отправилась в школу, но обратно домой не вернулась. До сих пор девочка не выходит на связь.

Поиском школьницы занимаются правоохранители, а также беспилотная летательная техника.

Приметы пропавшей: рост 172 см, худощавого телосложения. Была одета в рубашку белого цвета, брюки школьные темно-синего цвета, жилетку черного цвета. При себе имела кожаный рюкзак черного цвета.

При получении какой-либо информации о местонахождении Камиллы Рафиковой просим незамедлительно сообщить в отдел полиции № 4 УМВД России по г. Уфе по телефону 8 347 250 41 62, в дежурную часть МВД по РБ по телефону 8 347 279 39 02, или 02 (102 — с мобильного), или в ближайшее отделение полиции.

пресс-служба МВД по РБ 
Телеканал БСТ приглашает желающих на обучающие курсы
Пенальти