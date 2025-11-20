В Башкирии с помощью БПЛА задержали железнодорожников

В Башкирии правоохранительные органы задержали двух работников железнодорожного предприятия при попытке хищения дизельного топлива. Для наблюдения за действиями подозреваемых использовался беспилотный летательный аппарат.

Как сообщили в пресс-службе Уфимского ЛУ МВД России на транспорте, 36-летний машинист тепловоза и его помощник пытались похитить 120 литров топлива с железнодорожной станции. Мужчины слили горючее из системы тепловоза в канистры и погрузили в автомобиль сообщника.

Злоумышленников своевременно задержали. Их действия могли причинить имущественный ущерб локомотивному депо на сумму 6 тысяч рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы. В настоящее время фигуранты находятся под подпиской о невыезде.