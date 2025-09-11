Радий Хабиров рассказал журналистам о развитии науки в Башкирии

«Путешествие в науку. Республика Башкортостан». Наш регион стал десятым, юбилейным по реализации всероссийского проекта научного туризма. С участниками в Евразийском НОЦ встретился глава республики Радий Хабиров. Для путешествия по региону съехались более 20 федеральных журналистов и блогеров. Их ждет пресс-тур по знаковым местам Башкортостана.

Лаборатория аддитивных технологий открыла свои двери в день запуска Евразийского НОЦ. Исследованиями здесь занимаются и студенты, и ученые медуниверситета. Проект создавался на грант главы республики. В лаборатории разрабатывают и испытывают современные лекарства, а также биомедицинские импланты с применением 3D-принтера.

Евразийский НОЦ мирового уровня стал первой остановкой для участников пресс-тура по Башкортостану. Это одна из значимых точек региона на научной карте. За окнами центра большая стройка межвузовского кампуса на 4,5 тыс. мест. Первых студентов заселят в 2027 году. Это будет студгородок с коворкинг-зонами, лабораториями и магазинами. Инфраструктура имеет значение для научных открытий. Радий Хабиров рассказал о поддержке науки в нашей республике.

2022-2031 годы Президентом страны объявлены десятилетием науки и технологий. Одна из инициатив этого решения – развитие научно-популярного туризма. На данный момент существует порядка 90 маршрутов в 28 регионах страны.