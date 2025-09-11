В Башкирии студент создал прототип агродрона для опрыскивания полей

Обрабатывать точечно, только заражённые участки. Студент стерлитамакского вуза создал прототип агродрона, который можно использовать при опрыскивании полей гербицидами или другими препаратами. Сделал Максим Лабеев это в рамках дипломной работы, и он не единственный в своём институте, кто защищался в этом году по теме беспилотных летательных аппаратов.

Шесть двигателей, раму, полётный контролер и другие детали этого беспилотника приобретали через зарубежные маркетплейсы. Там же купили систему распыления. По задумке это умный помощник растениевода. Такой коптер может применяться при обработке полей, допустим, средствами химзащиты.

Детали зарубежные, а вот сборка своя. Разработал Максим Лабеев и программу для фиксирования полётных данных и дальнейшей точечной обработки сельхозугодий. Свой проект он воплотил в жизнь в рамках диплома. Не всё сразу заработало и полетело. Создавали методом проб и ошибок. Были и падения.

Даже после такого жесткого приземления отчаиваться не стали. Восстановили и довели начатое до конца. Вместе с Максимом на кафедре автоматизированных технологических и информационных систем дипломную работу по беспилотным летательным аппаратам защищали ещё двое студентов.