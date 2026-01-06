В Уфе тракторист создаёт праздник для студентов

В Уфе тракторист радует студентов и преподавателей узорами на снегу. Уже семь лет Амир Сагитов из самых снежных дней делает для других праздник. Мужчина отвечает за уборку территории и к своей работе подходит творчески.

На заднем дворе УУНиТ он рисует сердца, каждый раз приурочивая это к праздникам: 8 Марта, Новому году. А впервые идея порадовать студентов и преподавателей у него появилась 14 февраля. С тех пор это уже стало традицией.