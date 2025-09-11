Жители Башкирии получили условный срок за взятку сотруднику ФСБ

Двое жителей Белебеевского района получили условный срок за попытку дать взятку оперативнику ФСБ.

Мужчины 24 и 39 лет пришли на теоретический экзамен для получения водительских прав с запрещенными устройствами, включая видеокамеры, микрофоны и наушники, которые используются для скрытого сбора информации. Сотрудники экзаменационной комиссии и УФСБ заметили аппаратуру. В отношении мужчин возбудили уголовное дело по статье «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации».

Во время допроса мужчины рассказали, что приобрели оборудование у 32-летнего жителя Чекмагушевского района. Чтобы избежать уголовной ответственности, они попытались дать взятку в размере 100 тысяч рублей сотруднику ФСБ, но были задержаны сотрудниками подразделения собственной безопасности УФСБ при передаче денег.

В результате на одного из фигурантов возбудили уголовное дело по статье «Дача взятки», а на второго — «Посредничество во взяточничестве». Оба признали вину и раскаялись. Кировский районный суд Уфы приговорил каждого к трем годам лишения свободы условно.