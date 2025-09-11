Бойцы из Башкирии продолжают освобождать Донбасс

По следам 112-й Башкавдивизии. Бойцы батальона имени Героя России Александра Доставалова повторяют путь самого прославленного воинского соединения времен Великой Отечественной и вновь освобождают Донбасс от неонацистов. Подразделение, входящее в состав группировки войск «Центр», работает на Покровском направлении Донецкой народной республики.
Авдеевка. Один из самых мощных укрепов ВСУ, в котором они оказывались с 2014 года. С большим трудом нашим вооруженным силам удалось освободить этот населенный пункт, и сейчас сюда постепенно возвращается мирная жизнь. Тем не менее, беспилотная опасность здесь до сих пор сохраняется.
На Покровском направлении дрон-детектор почти не смолкает. В небе летают как наши «птички», так и беспилотники противника. Обстановка хоть и стабильно напряжённая, но уже привычная для бойцов батальона имени Александра Доставалова. У добровольца с позывным «Гриша» дед служил в 112-й Башкавдивизии, в годы Великой Отечественной войны пропал без вести на Донбассе. Внук решил продолжить его дело. Служит оператором БПЛА.
Беспилотников хватает. Поставляет как Минобороны России, так и республика отправляет башкирские ударные FPV-дроны. Такая поддержка малой Родины очень помогает, говорит боец Тата. Позывной ему дала дочка, которая ждёт дома. А волонтеры Благоварского района обеспечивают роту маскировочными сетями.
Один из самых опытных бойцов в батальоне Доставалова, входящего в группировку войск «Центр», — штурмовик с позывным «Поп». Контракт подписал ещё в июне 2022-го. Боевой путь начал с Херсонской области, и сейчас Покровское для него уже четвертое направление. По-отечески относится к молодым бойцам, поэтому на самые сложные задачи выходит сам. На его счету уже десятки взятых опорников противника.
Наряду с остальными башкирскими именными батальонами, доставаловцы продолжают отстаивать интересы России в зоне спецоперации. Работают на самых сложных направлениях, продвигаясь вперёд. Потомки Салавата отступать не умеют.