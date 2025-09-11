Бойцы из Башкирии продолжают освобождать Донбасс

По следам 112-й Башкавдивизии. Бойцы батальона имени Героя России Александра Доставалова повторяют путь самого прославленного воинского соединения времен Великой Отечественной и вновь освобождают Донбасс от неонацистов. Подразделение, входящее в состав группировки войск «Центр», работает на Покровском направлении Донецкой народной республики.

Авдеевка. Один из самых мощных укрепов ВСУ, в котором они оказывались с 2014 года. С большим трудом нашим вооруженным силам удалось освободить этот населенный пункт, и сейчас сюда постепенно возвращается мирная жизнь. Тем не менее, беспилотная опасность здесь до сих пор сохраняется.

На Покровском направлении дрон-детектор почти не смолкает. В небе летают как наши «птички», так и беспилотники противника. Обстановка хоть и стабильно напряжённая, но уже привычная для бойцов батальона имени Александра Доставалова. У добровольца с позывным «Гриша» дед служил в 112-й Башкавдивизии, в годы Великой Отечественной войны пропал без вести на Донбассе. Внук решил продолжить его дело. Служит оператором БПЛА.

Ну это самое, я бы сказал, первостепенное подразделение такое, которое обеспечивает работу всех других подразделений. Это глаза. Ударные беспилотники. Осуществление сбросов провизии штурмовым подразделениям, которые находятся на передке, и нет возможности доставить им провизию. Только дронами это осуществляется. позывной «Гриша»

Беспилотников хватает. Поставляет как Минобороны России, так и республика отправляет башкирские ударные FPV-дроны. Такая поддержка малой Родины очень помогает, говорит боец Тата. Позывной ему дала дочка, которая ждёт дома. А волонтеры Благоварского района обеспечивают роту маскировочными сетями.

Был на Угледаре, Соледаре, в Авдеевку заходили, работали. Укрепрайон был очень усиленный. У противника было много FPV-дронов, «Бабы Яги». Было сложно. Но потихоньку пробивались, пробились. Теперь идём дальше, подвинулись до Покровска уже вот. позывной «Тата»

Один из самых опытных бойцов в батальоне Доставалова, входящего в группировку войск «Центр», — штурмовик с позывным «Поп». Контракт подписал ещё в июне 2022-го. Боевой путь начал с Херсонской области, и сейчас Покровское для него уже четвертое направление. По-отечески относится к молодым бойцам, поэтому на самые сложные задачи выходит сам. На его счету уже десятки взятых опорников противника.

Заходили малой штурмовой группой. Заняли позицию противника, зачистили лесополосу. Потом туда уже зашли наши остальные силы, закрепились и пошли дальше. позывной «Поп»