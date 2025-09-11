«Поступают ежедневно»: врачи Башкирии фиксируют рост детского травматизма

С начала учебного года в Башкортостане возросло число травмированных детей. Основная причина — неаккуратное вождение на велосипедах, самокатах и мотоциклах. Из-за чего несовершеннолетние жители республики получают ушибы, сотрясения головного мозга, различные переломы.

Сбор яблок для десятилетнего Романа Советова закончился переломами обеих рук. Во время прогулки он забрался на дерево и упал с него прямо на асфальт, примерно с высоты второго этажа. Ребенка в срочном порядке госпитализировали, вправили лучезапястные кости и наложили два гипса. Без помощи матери сейчас Роману не обойтись.

Скорая приехала за восемь минут, очень хорошо сработали ребята. Большое спасибо, прям четко всё сделали. При хорошем раскладе нас выпишут через неделю, в воскресенье поступили, но, дай бог, в понедельник нас выпишут. Будет ребенок на домашнем обучении первую четверть, полтора месяца будет в гипсе. Айгуль Советова

Роман тоже сделал свои выводы.

Не залезайте на деревья и слушайтесь родителей. Роман Советов

Самый пик травматизма, отмечают нейрохирурги, приходится на начало учебного года. Многие дети неаккуратно ездят на самокатах, мотоциклах и велосипедах.

К нам поступают ежедневно до десяти и больше пациентов с черепно-мозговой травмой, начиная и с сотрясения головного мозга. К сожалению, бывают внутричерепные кровоизлияния. Многие черепно-мозговые травмы оставляют за собой тяжелые неврологические расстройства, которые требуют интенсивной реабилитации и, к сожалению, часто приводят к инвалидности. Айрат Тимершин, заведующий нейрохирургическим отделением Республиканской детской клинической больницы

Пациентами республиканской детской клинической больницы становятся и те, кто получил повреждения во время занятий спортом. Особенно травматичны секции единоборств и скалолазание.

Потому что иногда бывает берут худенького и слабого ребенка, отдают на борьбу его. И вот получает он серьезные травмы. Надо спорт выбирать с умом, не просто так, и если вы, например, определили его, к примеру, на секцию каратэ, то у него должна быть экипировка, защита должна быть. Тимур Псянчин, заведующий травматолого-ортопедическим отделением Республиканской детской клинической больницы

Ведь при очень тяжёлых травмах и переломах без хирургов не обойтись. Ежедневно врачи в этой операционной проводят шесть, а то и больше хирургических вмешательств. Начиная от удаления доброкачественных образований, заканчивая операциями в области грудной и брюшной полости. В том числе и удаления инородных предметов, которые попали в организм детей.

Самые опасные инородные тела — это магнитные шарики. Которые у нас появились. Они слипаются внутри, и приходится оперировать. Притом возраст бывает от 2-3 лет, заканчивая взрослыми 9-11 лет. Буквально вчера прооперировали ребенка, который проглотил стержень от фломастера. Он у нее застрял в тонкой кишке и вызвал осложнения, перфорацию, перитонит. Булат Асфандияров, заведующий хирургическим отделением Республиканской детской клинической больницы