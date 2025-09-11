В Уфе водители жалуются на отсутствие дорожной разметки

Начало осени, а на некоторых участках краска ни разу не касалась дорожного полотна. Это, в свою очередь, чревато аварийными ситуациями.

Свобода действий может быть губительна. Надеяться приходится на свой глазомер и на то, что другого водителя он тоже не подведёт. Подъём по улице Сипайловской — один из оживлённых участков в городе. Но разметка в этом году здесь так и не появилась. Приходится ехать в обратную сторону.

Если опытные водители привыкли сами прокладывать путь, то для новичка или гостей города это может стать проблемой, говорит автоинструктор Ильгиз Аюпов. Он уже 15 лет выпускает учеников в большое плавание, где без ориентиров бывает тяжело.

Но даже водители с опытом оказываются заложниками обстоятельств. ДТП в местах отсутствия разметки нередко становятся причиной споров участников аварии. Несоблюдение движения по полосам, перестроение там, где должны быть сплошные линии. Это лишь часть нарушений, которые могут быть спровоцированы отсутствием разметки. На некоторых участках, как сообщают в администрации, это обусловлено обстоятельствами.