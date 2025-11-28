В Уфе задержали водителя, устроившего опасные покатушки на парковке

Сотрудники ГАИ Уфы установили автолюбителя, устроившего дрифт на парковочной площадке одного из торговых центров города.

В ходе мониторинга социальных сетей было обнаружено видео, на котором водитель демонстративно «сжигал резину», создавая аварийную ситуацию для окружающих.

Благодаря записям с камер видеонаблюдения и ведомственным поисковым системам транспортное средство оперативно распознали, установили его местонахождение и личность водителя. Им оказался местный житель.

В отношении автомобилиста составлен административный протокол за нарушение правил маневрирования. При проверке баз данных также выяснилось, что водитель ранее уже привлекался к ответственности за тонировку. При этом молодой человек проигнорировал требование полиции об устранении нарушения.

Теперь ему грозит административный штраф до 4 тысяч рублей, административный арест до 15 суток или обязательные работы. В настоящее время водитель доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.