В Башкирии определили лучшего инженера-инспектора Гостехнадзора

Не только знания теории, но и практическое вождение трактора. В Башкортостане определили лучшего инженера-инспектора Гостехнадзора. Второй этап республиканского открытого конкурса прошёл в Иглинском районе.

Представители районных подразделений Госкомитета по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники соревновались на базе Башкирского агропромышленного колледжа. По итогам прохождения всех этапов республиканского конкурса победителем стал государственный инженер-инспектор города Уфы. Самым же зрелищным на конкурсе стала демонстрация участниками навыков вождения трактора.