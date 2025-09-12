Эльвира Аиткулова провела приём граждан в Иглинском районе

Чтобы путь к знанию был короче. В рамках акции «Собери ребёнка в школу» трём детям из малообеспеченных семей в Иглинском районе вручили рюкзаки со школьными принадлежностями. Сразу после этого депутат Госдумы России Эльвира Аиткулова провела приём граждан.
Обсуждались не только насущные проблемы села, но и вопросы социальной поддержки населения. В рамках приёма представитель федерального парламента вместе с депутатом Госсобрания республики встретились с участником спецоперации. Тема поддержки бойцов и членов их семей стала основной.