В Уфе женщину осудили за смертельную аварию

В Уфе перед судом предстала 37-летняя жительница Иглинского района. Она стала виновницей смертельной аварии.
В августе прошлого года водительница на «Хёндай Соларис» начала движение задним ходом и наехала на 60-летнюю женщину, которая находилась на пешеходном переходе. Она получила травмы, которые оказались несовместимы с жизнью. Водительница при этом покинула место ДТП.
Женщину приговорили к 5,5 годам заключения в колонии-поселении, а также лишили прав на 2 года и взыскали 400 тысяч рублей в пользу сына погибшей. Исполнение наказание отложено до достижения ребёнком водительницы 14-летнего возраста.