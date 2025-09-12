В Уфе женщину осудили за смертельную аварию

В Уфе перед судом предстала 37-летняя жительница Иглинского района. Она стала виновницей смертельной аварии.

В августе прошлого года водительница на «Хёндай Соларис» начала движение задним ходом и наехала на 60-летнюю женщину, которая находилась на пешеходном переходе. Она получила травмы, которые оказались несовместимы с жизнью. Водительница при этом покинула место ДТП.