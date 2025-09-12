Глава Башкирии рассказал о получении престижной премии набережной Мелеуза

Набережная в Мелеузе получила престижную премию Архиwood в категории «Дизайн среды». Об итогах конкурса лучших архитектурных сооружений, выполненных из дерева, рассказал в своих соцсетях глава республики.
Как отметил Радий Хабиров набережная реки Мелеуз – уже третий проект, удостоенный высокой награды. В 2023 году премию получила историческая часть Николо-Березовки, а в прошлом – детская площадка на озере Теплом в уфимском Инорсе.
Как и предыдущих победителей, благоустройство набережной в Мелеузе курирует Институт развития городов Башкортостана. Радий Хабиров поблагодарил и поздравил всех, кто причастен к этой победе: проектировщиков, МинЖКХ, администрацию города и жителей республики, которые активно поддержали проект в народном голосовании.