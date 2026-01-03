Глава Башкирии рассказал о народных гуляниях в новогодние праздники

На новогодние каникулы в этом году в республике подготовили большую программу. Сегодня в визит-центре «Тура-хан» состоялся фестиваль «Тулуп-байрам», написал на своих страницах в соцсетях Радий Хабиров. Тулупы, шали, валенки – главные «герои» этого праздника.

Место для байрама выбрали неслучайно. Визит-центр Евразийского музея кочевых цивилизаций действительно стал точкой притяжения для жителей и гостей республики. «Будем развивать эту территорию дальше, организовывать новые яркие мероприятия», – добавил глава республики.