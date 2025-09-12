В Башкирии пройдут выборы в представительные органы местного самоуправления

В ближайшее воскресенье, 14 сентября, в республике пройдут выборы депутатов представительных органов местного самоуправления. Всего зарегистрировано 652 кандидата, в том числе 13 участников СВО. Избирательные пункты начнут работу в 7 утра, а завершат прием в 21:00 по местному времени.
Всю необходимую информацию в режиме онлайн можно получить на портале ЦИК России в разделе «Цифровые сервисы для избирателей». В единый день голосования в регионе будут действовать повышенные меры безопасности.
Правоохранители также призывают граждан соблюдать бдительность. При возникновении чрезвычайных ситуаций или подозрении на возможное совершение преступлений сообщите информацию в экстренные службы.
Телефон доверия: 8 (347) 279-32-92
Полиция: 02 (с мобильного 102)