В Башкирии пройдут выборы в представительные органы местного самоуправления

В ближайшее воскресенье, 14 сентября, в республике пройдут выборы депутатов представительных органов местного самоуправления. Всего зарегистрировано 652 кандидата, в том числе 13 участников СВО. Избирательные пункты начнут работу в 7 утра, а завершат прием в 21:00 по местному времени.