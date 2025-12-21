В Башкирии спасают краснокнижного орлана

В Чишминском районе обнаружили взрослого орлана-белохвоста. Птица находится в крайне тяжелом состоянии и не может двигаться.

Как сообщили в центре реабилитации диких животных «Пин и Пуф», у нее полностью отсутствует чувствительность и не функционируют лапы и крылья. По предварительным данным, орлан провел в таком состоянии продолжительное время. Специалисты предполагают травму позвоночника.

На данный момент возможно только принудительное кормление. Это уже второй орлан-белохвост, который попадает в центр за последнее время.