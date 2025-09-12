В Башкирии отмечается День национального костюма

Сегодня в Башкортостане отмечается День национального костюма народов республики. Колоритный праздник внесён в календарь памятных дат Башкортостана совсем недавно, отмечается с 2020 года, причём дважды – в третью пятницу апреля и вторую пятницу сентября.
Национальный костюм – неотъемлемая часть культуры любого народа. Это не просто одежда, а история. Беречь его необходимо, как традиции и обычаи предков. В Башкортостане проживают представители 164 национальностей.
В разных уголках республики пройдут массовые мероприятия. В Уфе в Саду культуры и отдыха имени Аксакова состоится финал Международного конкурса мастеров башкирского национального костюма «Тамға». В Национальном музее республики пройдут мастер-классы по ремёслам, лекции о традиционных костюмах, экскурсия – эти мероприятия можно посетить бесплатно, надев национальный костюм или украшение. Дом дружбы народов приглашает провести этот день в пространстве «Арт-квадрат», кружась в хороводах и наблюдая за выступлениями творческих коллективов.