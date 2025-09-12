В Уфе башкирский язык изучают через настольные игры

В школах республики начали реализовывать проект «Настольные игры по башкирскому языку». Викторины помогают ученикам в игровом формате углубиться в изучение и популяризацию родного языка. Познавать настолки начали в уфимской гимназии №20 имени Мустафиной.

И даже правила на родном языке. В школах начали внедрять настольные игры на башкирском. Это самый популярный и эффективный инструмент для его изучения.

В этом году в школах и детских садах республики появились четыре башкирские настолки: «Бишбармак», «Зиряк», «Эллэсе» и «Бесәй, сәй, айыу, бал, май». Ребята уже с первого класса смогут научиться свободно разговаривать на родном языке.

Башкирский и даже английский можно освоить не только на уроках. Искандер Нигматов учится в одной школе со своим братом. Мальчики играют с одноклассниками, а уже дома проверяют знание языков с родителями.

Настольные игры предназначены как для детей, так и для взрослых. Сами педагоги отмечают: благодаря игровой форме школьникам легче вспомнить тему, которую они изучали на уроках башкирского.

Проект реализуется с 2024 года при поддержке Фонда грантов Главы Башкортостана. Каждая игра выпущена тиражом в 1000 экземпляров. В планах поступление их в продажу.

С 2019-го указом Радия Хабирова, в республике отмечают День башкирского языка. Также два раза в год проходит праздник национального костюма.