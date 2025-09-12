Боец из Башкирии поднял российский флаг на освобожденной территории

Уроженец Кармаскалинского района с позывным «Ювелир» прибыл домой во внеочередной отпуск из зоны специальной военной операции. Об этом сообщили в администрации Кармаскалинского района.

Почти двадцать лет он служил в пожарной охране на базе ООО «Газпром Трансгаз Уфа» в деревне Улукулево. Помимо основной работы, он прославился как мастер по установке оконных откосов из ПВХ. Его работы ценят не только местные жители, но и соседи из других районов — красота и надёжность изделий украшают многие дома республики.

В мае этого года он принял решение отправиться в зону боевых действий и подписал контракт с Минобороны России.

За время службы «Ювелир» проявил себя как отважный боец: поднял российский флаг на освобождённой территории в посёлке Александро-Калининово в ДНР и вместе с товарищами взял в плен трёх военнослужащих ВСУ. За этот подвиг командование предоставило ему внеочередной отпуск.

Он признался, что очень скучал по семье и специально приехал домой без предупреждения, чтобы сделать сюрприз любимой супруге и детям.

