Боец из Башкирии рассказал о службе сапером на СВО

Ни для кого не секрет, что каждый день на передовой связан с риском. Бойцы ежедневно подвергают себя опасности, защищая мирных жителей и территорию страны. Среди них особую миссию выполняют саперы, которые под огнем обезвреживают мины и обеспечивают безопасное продвижение войск.

У каждого бойца — своя история. Старший мичман морской пехоты с позывным «Кипиш» родом из деревни Большие Шиды Нуримановского района. Он вырос в многодетной семье, где был единственным сыном и братом двум сестрам. Девять классов образования он получил в местной школе, а 10-11 классы окончил в Красногорской. Затем освоил профессию станочника широкого профиля в профессиональном училище при заводе УМПО, пишут в издании «Красный ключ Нуриман».

Отслужив срочную службу в Военно-воздушных силах в Новосибирской области «Кипиш» вернулся в родные края. Он устроился на УМПО, но работа станочником, хотя и была стабильной, не приносила полного удовлетворения — душа ждала нового вызова.

Год он проработал в строительстве. Однако с началом СВО мысли все чаще возвращались к армии — военнослужащий запаса почувствовал потребность вновь встать в строй.

Долго думал, взвешивал все «за» и «против». Понимал, что ребята рискуют жизнями, чтобы защитить жителей Донбасса и отстоять мирное будущее нашей страны и наших детей. А однажды ночью просто не смог уснуть: мысли в голове о том, что мое место среди военнослужащих СВО не давали мне покоя. Так, под утро решение пришло само собой. Встал, умылся и пошел в военкомат. В военкомате, конечно, удивились, но я был настроен серьезно. Объяснил, что имею военный опыт, здоров и готов защищать Родину. Контракт был подписан в тот же день. позывной «Кипиш»

Решение «Кипиша» вернуться в армию вызвало бурю эмоций у семьи, но, осознав его мотивы, они дали свое благословение. С октября этого года он проходит службу на передовой в составе подразделения морской пехоты. Его позывной — «Кипиш», но в бою он проявляет невероятную выдержку и хладнокровие.

Работа сапера требует максимальной концентрации внимания и железной дисциплины. Каждый неверный шаг может стоить не только собственной жизни, но и окружающих товарищей. Главное выполнять боевые задачи без паники и четко, следуя инструкции. позывной «Кипиш»

В его обязанности входит разминирование противотанковых и противопехотных мин, коварных «лепестков», расчистка дорог, обеспечение безопасного прохода для техники и эвакуация людей из опасных зон. Работать приходится под обстрелом, где каждая секунда на счету. Самое сложное — выносить раненых товарищей.

Несмотря на все тяготы, старший мичман полон оптимизма и веры в победу. Он убеждён, что каждый боец на передовой вносит свой вклад в защиту Родины.

Помимо матери и сестер, дома «Кипиша» ждут его дети. Старшая дочь Екатерина учится в кадетском классе 154-й школы Уфы, ей 11 лет. Второй дочери, Софии, 4 года, а сыну — 2 года. Они посещают детский сад в Красной Горке. Растет и самая младшая дочь, Полина, которой всего 10 месяцев. Детей в тылу с любовью и заботой воспитывает их мать, Надежда Михайловна.

Понимаю, как ей тяжело тянуть семью одной, но я ее поддерживаю, ценю и уважаю. И сегодня, находясь на передовой, очень благодарен Надежде за ее заботу, тепло и любовь, которую она дарит нашим детям. Вместе мы сила, и я уверен, что мы все сможем преодолеть. Нам не помешают даже расстояния. Я их очень люблю. позывной «Кипиш»

В минуты затишья, когда удаётся связаться с родными, он старается не рассказывать им о трудностях. Мысль о том, что его любят и ждут, становится для бойца главным источником силы.

Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).