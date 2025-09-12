В Уфе прошло награждение участников «Диктанта Победы»

Сегодня в штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» прошло награждение победителей, волонтеров и организаторов «Диктанта Победы». Это ежегодная международная акция, посвященная событиям Великой Отечественной войны, а также вопросам истории и патриотизма. Она проводится с 2019 года, набирая каждый раз все больше участников.

В этом году «Диктант Победы» прошел в апреле. К акции присоединились 80 стран мира. Проверить свои знания можно было как онлайн, так и очно – в республике организовали более 800 площадок. Принять участие в ней мог любой желающий. Четверть вопросов в этом году посвятили специальной военной операции.