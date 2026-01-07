В Уфе прошла «Рождественская лыжня»

В Уфе состоялась традиционная «Рождественская лыжня». Мероприятие собрало порядка 300 любителей зимнего спорта со всей республики. Лыжная трасса в парке имени Мажита Гафури приняла участников разных возрастов, от мала до велика.

Также были старты среди мужчин, женщин, мальчиков и девочек. На финише каждого участника ждали подарки от Деда Мороза и Снегурочки. Все присутствующие смогли получить заряд бодрости и энергии, насладившись красотой зимнего леса и свежим воздухом.