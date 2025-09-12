В Башкирии начались основные испытания чемпионата «ГеоВызов»

Погружение в культуру. В Учалинском районе участники III Международного чемпионата «ГеоВызов» приступили к основным конкурсным испытаниям. Студенты-геологи из 22 регионов России и 16 стран мира состязаются по дисциплинам «Геологический маршрут», «Гидрогеология» и «Шлиховое опробование».

Последнее многим знакомо по фильмам о золотоискателях. Командам нужно было промыть предложенную пробу, используя лоток, и сохранить все условные минералы. Участникам также дали искусственную смесь, которую в природе встретить невозможно. Цель – выявить не просто умение, а глубокое понимание свойств веществ. Для точной идентификации команды использовали бинокуляр и иглу дикобраза.