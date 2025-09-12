От бабушкиных сундуков к современным брендам: как в Башкирии отметили День национального костюма

В Башкирии отмечают День национального костюма. О том, как этот день отпраздновали жители республики и те, кто находится за тысячу километров, подробнее далее.

Она смотрит в зеркало, но видит там не пожилую женщину, а маленькую девочку Савию. Которая почти 80 лет назад с восхищением смотрела на бабушку, когда та доставала из волшебного сундука, а именно таким он тогда казался, башкирский головной убор.

И могли ли тогда мастерицы подумать, что спустя время национальная одежда превратится в целую индустрию. Появятся десятки брендов, а на улице нередко можно будет встретить девушек в зиляне. Миляуша Хайбуллина как раз та, кто облачает традиции в современность.

Национальная библиотека сегодня собрала мастеров, чтобы желающие могли пополнить свой гардероб этноодеждой и украшениями. Тут же их можно было выгулять на танцевальном мастер-классе.

Концентрация красоты на подиуме не позволяла зрителям отвести взгляд. Модельеры представили работы на международном конкурсе мастеров башкирского национального костюма «Тамга». Самобытность и многообразие. Одежда как карта республики, которая читается в деталях.

За тысячи километров от Родины предков прикоснуться к своей истории. День национального костюма отметили и в полномочном представительстве Республики в Москве. Нурзиля Салихова уже много лет живёт в столице. Здесь же начала шить для себя национальные костюмы, а также собирает коллекцию работ разных мастеров.

В центре города Дом дружбы народов наглядно показал, как выглядит эта дружба. Красота разнообразия, что слилась в едином потоке парада в честь Дня национального костюма.