В Башкирии рассказали, как уберечь подростков от наркодилеров

Продавцы наркотиков вербуют школьников младше 16 лет для работы курьерами. Правоохранители бьют тревогу. За 2024 год, по данным МВД, наблюдается шестикратный рост количества преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков среди несовершеннолетних. Подростков, которые практически круглосуточно сидят в социальных сетях, привлечь не составляет особого труда. Взамен предлагают быстрые и легкие деньги, от которых не каждый взрослый откажется. Как уберечь детей и противостоять страшному увлечению?
Ребенок в телефоне – обычное дело. Ищет музыку или общается с друзьями, но именно здесь, в соцсетях и мессенджерах, на него открыта охота. Наркодилеры массово вербуют подростков, превращая их в «закладчиков» и «минёров».
Легкая работа, легкие деньги, только вот последствия тяжелые. На беспечность и наивность школьников и рассчитывают наркодилеры, когда вербуют. В пабликах, посвящённых граффити, музыке или просто поиску работы, появляются заманчивые объявления. Подростку предлагают «непыльный» труд: разложить, отметить на карте и получить деньги.
В свете последних событий башкирские парламентарии вынуждены прибегнуть к серьёзным мерам, в частности, подготовить законопроект для снижения возраста в целях привлечения к ответственности. При предварительном рассмотрении совет законодателей России поддержал позицию депутатов.
В этой борьбе большая ответственность лежит и на родителях, уверены психологи. Функция контроля от интернет-провайдеров – уже не экзотика, важно знать, с кем общается ребенок, и как вариант, найти легальную подработку.
А ещё самый надёжный, но и самый сложный способ защиты – разговор по душам, доверие и внимание. Потому что если не вы, то с вашим ребенком обязательно поговорят другие.