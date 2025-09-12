В России вступили в силу новые правила обращения с ТКО

В России вступили в силу новые правила обращения с твердыми коммунальными отходами. Они регулируют требования к содержанию мусорных площадок и особенности договора с региональным оператором.

Миллиарды тонн мусора, тысячи свалок и экологические проблемы. С такой ситуацией Россия столкнулась в 2018 году. Существующая на тот момент система обращения с отходами угрожала безопасности жизнедеятельности населения. А потому в 2019-м в стране стартовала так называемая «мусорная реформа».

С начала реформы запретили несанкционированные свалки, сбор мусора стал раздельным, появились комплексы по утилизации отходов и многое другое. Причем изменения и нововведения продолжаются. Так, с 1 сентября этого года на площадках запрещено размещать ветки и листву, а также строительный мусор.

То же самое касается и древесно-растительных отходов. На полигоны или пункты приема их необходимо вывозить самостоятельно. Либо же — через управляющую компанию или специализированную организацию.

За нарушение правил предусмотрен штраф от 2 тыс. рублей для граждан и от 100 тыс. — для юридических лиц. Так, в селе Булгаково с целью борьбы с нарушителями на мусорных площадках установили камеры видеонаблюдения.