В России ужесточили наказание за нарушение правил перевозки детей. С сегодняшнего дня вступают в силу поправки в федеральный закон, которые значительно увеличивают размер штрафов. Теперь нарушители обязаны заплатить пять тысяч рублей вместо прежних трёх.

Для должностных лиц сумма штрафа повышена до 50 тысяч рублей вместо 25, а для организаций – до 200 тысяч рублей вместо 100. Отметим, что те перевозчики, кто осуществляет предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, как и прежде, несут административную ответственность наравне с юридическими лицами.