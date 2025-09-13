Известно, как удалось предотвратить атаку БПЛА в Уфе

В Башкортостане действует собственная станция слежения за беспилотными аппаратами. Также, по словам властей, налажена система оперативного оповещения. То есть в момент, когда БПЛА ещё только направлялись на территорию Башкортостана со стороны другого региона, специалисты уже его отслеживали. Это позволило оперативно ввести режим беспилотной опасности.

Отсюда и нарушения в работе мобильного интернета. К тому же в республике выполняются меры по активной и пассивной защите. Многие предприятия укрывают важные объекты всевозможными антидроновыми сетками. Работают и маневренные группы с крупнокалиберным оружием. Именно они и подбили оба дрона.

Противодействие непредсказуемым БПЛА для нас сложная задача, но благодаря системе и слаженной работе мы справляемся. Работа давно поставлена. Сегодня мобильные группы продемонстрировали отличный результат, сбив оба беспилотника. Мы продолжаем укреплять оборону и благодарим всех, кто стоит на страже нашего спокойствия.

Валентин Солодовник, советник Главы Республики Башкортостан по патриотическому воспитанию
