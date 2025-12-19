Владимир Путин: «Удалось сбалансировать бюджет»

Десятки видеокамер, сотни российских и иностранных журналистов, миллионы телезрителей по всему миру. Традиционная Прямая линия и большая пресс-конференция Владимира Путина стала самым ожидаемым политическим событием в конце года.

В эти минуты Президент страны продолжает отвечать на вопросы наших коллег и жителей страны. Всего на момент начала Прямой линии по разным каналам поступило 2 миллиона 700 тысяч обращений. Они продолжают поступать и во время эфира.

Одним главных вопросов, конечно же, стала специальная военная операция. Верховный главнокомандующий рассказал самые свежие фронтовые сводки, отметив продвижение российских войск на всех направлениях.

Сразу же после того, как наши войска вышибли противника с Курской земли, инициатива целиком и полностью перешла в руки российских Вооруженных сил. Наши войска наступают по всей линии боевого соприкосновения – по всем направлениям противник отходит. Владимир Путин

Опережая некоторые вопросы, Владимир Путин сразу же рассказал и об итогах года для российской промышленности. Пусть и не прежними темпами, но она растёт. А благодаря усилиям правительства и Центробанка инфляция в конце года не превысит 6%. По всей стране сдадут более 105 миллионов квадратных метров жилья. А сбалансированный бюджет позволит государству выполнить социальные обязательства.