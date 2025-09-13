В Уфе жители пытаются отстоять гаражный кооператив

Уфимцы пытаются
отстоять гаражный кооператив. Часть его уже была снесена. Но, по словам членов
ГК «Водопад», в городской администрации обещали, что оставшиеся гаражи не
тронут. Сейчас же за боксами, в которых у многих стоят машины, хранятся личные
вещи и продуктовые запасы на зиму, собираются приехать судебные приставы.
Они и сами уже 6 лет в
состоянии войны. Заключение мира, которое им обещали, осталось только на
словах, говорят члены гаражного кооператива. ГК «Водопад» здесь с 1989 года.
Сколько воды утекло с тех пор. Всю территорию приводили в порядок сами,
засыпали болотистую местность, сажали деревья. Но часть боксов была снесена
ради строительства дороги и автомойки. Сейчас осталось еще около 270 гаражей.
Мы
были на приёме у заместителя мэра Уфы, Чебакова Евгения Александровича, где было
нам озвучено: подготовьте мировое соглашение, мы посмотрим, если Калининскому району
земля не нужна, то почему бы и нет? Отчасти эта беседа повлияла. Нам была
арендная плата начислена до конца года. Эти гаражи останутся. Мы поверили. А не
тут-то было.Рима Закирова, член гаражного кооператива «Водопад»
Но администрация
Калининского района инициировала судебный процесс. Служители Фемиды вынесли
решение не в пользу членов гаражного кооператива.
У
нас члены кооператива есть участники СВО, у нас инвалиды 1 и 2 группы, у нас
пенсионеры, заслуженные люди. Погреба заполнены заготовками на зиму, мы потому
что даже не предполагали.Рима Закирова, член гаражного кооператива «Водопад»
Не предполагали, что в
какой-то момент к ним нагрянут судебные приставы и начнут перевозить боксы. Гаражи
поднимали прямо с содержимым. У кого-то там стояли машины, колёса, личные вещи.
У пенсионеров, а их больше половины в кооперативе, там хранится пропитание на
ближайшие полгода.
Мы
не такие большие пенсии получаем. Всё сами выращиваем, всё сами закручиваем.Гузель Агзамова, член гаражного кооператива «Водопад»
Я
здесь картошку храню, она иначе потом прорастает, как её сажать?Надия Мурсагатова, член гаражного кооператива «Водопад»
В администрации
Калининского района на вопрос, для чего изымаются земли, нам не ответили,
ограничившись коротким комментарием.
На
сегодняшний день имеется вступившее в силу решение судебного органа об
освобождении земельного участка, который занимают металлические гаражи ГК «Водопад».
Решение суда обязательно к исполнению. Исполнение производится.Сергей Полетавкин, начальник информационно-аналитического отдела администрации Калининского района г. Уфы
В
настоящий момент от гаражного кооператива подано заявление о приостановке
исполнительного производства. В законе четко регламентировано, что если
исполнительное производство возбуждено в отношение участника СВО, то судебный
пристав может приостановить действия. Изначально рассматривалось
судопроизводство в отношение всего гаражного кооператива, не его членов в
отдельности, возникла коллизия.Марат Зайнетдинов, юрист
На каждом из боксов
только за последний месяц появились десятки подобных предложений. Срочный
выкуп. Куплю дорого. Перевезу дёшево. Видимо в то, что здесь останется гаражный
кооператив, не верит уже никто. Тем не менее сами жители сдаваться не намерены.