В Уфе жители пытаются отстоять гаражный кооператив

Уфимцы пытаются отстоять гаражный кооператив. Часть его уже была снесена. Но, по словам членов ГК «Водопад», в городской администрации обещали, что оставшиеся гаражи не тронут. Сейчас же за боксами, в которых у многих стоят машины, хранятся личные вещи и продуктовые запасы на зиму, собираются приехать судебные приставы.

Они и сами уже 6 лет в состоянии войны. Заключение мира, которое им обещали, осталось только на словах, говорят члены гаражного кооператива. ГК «Водопад» здесь с 1989 года. Сколько воды утекло с тех пор. Всю территорию приводили в порядок сами, засыпали болотистую местность, сажали деревья. Но часть боксов была снесена ради строительства дороги и автомойки. Сейчас осталось еще около 270 гаражей.

Мы были на приёме у заместителя мэра Уфы, Чебакова Евгения Александровича, где было нам озвучено: подготовьте мировое соглашение, мы посмотрим, если Калининскому району земля не нужна, то почему бы и нет? Отчасти эта беседа повлияла. Нам была арендная плата начислена до конца года. Эти гаражи останутся. Мы поверили. А не тут-то было. Рима Закирова, член гаражного кооператива «Водопад»

Но администрация Калининского района инициировала судебный процесс. Служители Фемиды вынесли решение не в пользу членов гаражного кооператива.

У нас члены кооператива есть участники СВО, у нас инвалиды 1 и 2 группы, у нас пенсионеры, заслуженные люди. Погреба заполнены заготовками на зиму, мы потому что даже не предполагали. Рима Закирова, член гаражного кооператива «Водопад»

Не предполагали, что в какой-то момент к ним нагрянут судебные приставы и начнут перевозить боксы. Гаражи поднимали прямо с содержимым. У кого-то там стояли машины, колёса, личные вещи. У пенсионеров, а их больше половины в кооперативе, там хранится пропитание на ближайшие полгода.

Мы не такие большие пенсии получаем. Всё сами выращиваем, всё сами закручиваем. Гузель Агзамова, член гаражного кооператива «Водопад»

Я здесь картошку храню, она иначе потом прорастает, как её сажать? Надия Мурсагатова, член гаражного кооператива «Водопад»

В администрации Калининского района на вопрос, для чего изымаются земли, нам не ответили, ограничившись коротким комментарием.

На сегодняшний день имеется вступившее в силу решение судебного органа об освобождении земельного участка, который занимают металлические гаражи ГК «Водопад». Решение суда обязательно к исполнению. Исполнение производится. Сергей Полетавкин, начальник информационно-аналитического отдела администрации Калининского района г. Уфы

В настоящий момент от гаражного кооператива подано заявление о приостановке исполнительного производства. В законе четко регламентировано, что если исполнительное производство возбуждено в отношение участника СВО, то судебный пристав может приостановить действия. Изначально рассматривалось судопроизводство в отношение всего гаражного кооператива, не его членов в отдельности, возникла коллизия. Марат Зайнетдинов, юрист