Жители Уфы встретили поезд Деда Мороза

В Башкортостан наконец пришла зима. Плюсовая температура сменилась морозами, начались снегопады. Вместе с ними всё заиграло новыми новогодними красками. В столицу республики с Дальнего Востока прибыл поезд Деда Мороза. Состав на уфимском железнодорожном вокзале встречали несколько сотен мальчишек и девчонок. Как республика готовится к встрече Нового года?

Поезд Деда Мороза прибывает в Уфу точно по расписанию. На перроне главного героя праздника встречают журналисты, а в фойе железнодорожного вокзала и на уличной площади заждались сотни детей с мамами и папами.

Поезд Деда Мороза стартовал 19 ноября во Владивостоке и завершит свой путь 11 января в Великом Устюге. Главный новогодний волшебник проедет более 20 тысяч километров и посетит порядка 70 городов. В Башкортостане, помимо Уфы, праздничный состав остановится еще и в Стерлитамаке.

Вагон Снежной Королевы, фотокупе, передвижная лавка с сувенирами были доступны для свободного посещения. Вход в резиденцию и кукольный театр – строго по билетам. Но для детей погибших героев СВО новогодний аттракцион работал без ограничений. Экскурсию для них организовал фонд «Защитники Отечества».

Новогоднего настроения добавил не только приезд Деда Мороза, но и выпавший снег. Зима в этом году задержалась. По данным службы по изменению климата, первая декада декабря стала одной из самых тёплых за последние 30 лет.

Не только снега, но и отрицательных температур заждались уфимские моржи. И для любимого дела не важны ни возраст, ни профессия, лишь бы за окном было похолоднее.

Из-за теплой погоды практически на месяц позже начался и сезон для горнолыжников. Так, Уфимский «Олимпик-парк» с помощью искусственного снега готовился к первой спартакиаде для людей с ограниченными возможностями здоровья по зимним видам спорта.

В Уфе наконец открылся один из самых крупных в столице республики катков. 17 тысяч квадратных метров ледяной глади на стадионе «Строитель» стали доступны для массового катания. Площадку пришлось формировать прямо на земле, что добавило хлопот и работы. В общей сложности в Уфе до Нового года подготовят 32 ледовых катка, зальют почти сотню хоккейных коробок и организуют 22 лыжные трассы.

Морозов, снега и по-настоящему зимней погоды не стали дожидаться и те, кто создаёт в городе праздничную атмосферу. Устанавливать новогодние ели начали ещё в ноябре. Всего в башкирской столице к Новому году построят 13 ледовых городков. На двух центральных локациях по традиции установили пиксельные ели – на площади имени Ленина и возле конгресс-холла «Торатау».