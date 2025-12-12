В Башкирии поймали вора, терроризировавшего владельцев гаражей

В Октябрьском раскрыли серию краж из гаражей. В дежурную часть с заявлениями об исчезновении вещей обратились несколько местных жителей, сообщили в прокуратуре.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка опросили очевидцев и изучили записи с камер видеонаблюдения. В результате был задержан 43-летний безработный мужчина, уже имевший судимость, в том числе за кражи.

При задержании подозреваемый отказался выполнять законные требования сотрудника полиции, за что был доставлен в суд и привлечен к административной ответственности.

На допросе задержанный дал признательные показания. Он рассказал, что в одиночку совершил около десятка краж, взламывая навесные замки или высверливая личинки замков, чтобы проникнуть внутрь гаражей. Похищенные ценные вещи он затем продавал. В ходе обысков по месту жительства мужчины была обнаружена и изъята большая часть украденного имущества.