Радий Хабиров поделился видеоклипом о Герое России Максиме Серафимове

Это работа творческой группы «АМА» и Региональной детской общественной организации «Пионеры Башкортостана», которые придумали проект «СВОи Герои». Цикл из семи музыкальных видеоклипов, посвященных молодым участникам специальной военной операции из разных регионов страны, получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив.

Первый клип и продемонстрировал на своих страницах в соцсетях Радий Хабиров. Он посвящен нашему земляку, Герою России Максиму Серафимову – молодому парню, отдавшему жизнь за свою Родину и боевых товарищей.