Радио «Юлдаш» отмечает 25-летие

25 лет на одной волне. В этом году радио «Юлдаш» отмечает юбилей, в честь которого в регионе проходят масштабные культурно-массовые мероприятия. 25 сентября в комплексе «Уфа-Арена» ожидается большой концерт, а с сегодняшнего дня можно посетить Национальный музей Башкортостана и ознакомиться с выставкой, посвященной истории радио.

Представлены редкие экспонаты: радиоприемники, звукозаписывающие устройства, использовавшиеся в разное время, а также документы, фотографии и другие материалы. Посетители смогут ознакомиться с достижениями, реализованными проектами и масштабными акциями.