Радио «Юлдаш» отмечает 25-летие

25 лет на одной волне. В этом году радио «Юлдаш» отмечает юбилей, в честь которого в регионе проходят масштабные культурно-массовые мероприятия. 25 сентября в комплексе «Уфа-Арена» ожидается большой концерт, а с сегодняшнего дня можно посетить Национальный музей Башкортостана и ознакомиться с выставкой, посвященной истории радио.
Представлены редкие экспонаты: радиоприемники, звукозаписывающие устройства, использовавшиеся в разное время, а также документы, фотографии и другие материалы. Посетители смогут ознакомиться с достижениями, реализованными проектами и масштабными акциями.
Организаторы также представили исторические материалы, хранящиеся в фонде. В экспозицию вошли и подарки от слушателей. Жительница Бурзянского района Айсылу Баймурзина в честь юбилея соткала праздничный ковёр. Ну и, конечно, коллеги подготовили богатую культурную программу. Слушатели могут выиграть билет на концерт. Розыгрыш проводится не только на волнах любимой станции, но и в эфире утренних программ БСТ. Также запланировано проведение конкурсов в социальных сетях.