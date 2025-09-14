«Самоотверженно выполняют работу»: Радий Хабиров поздравил танкистов Башкирии

Каждое второе воскресенье сентября свой профессиональный праздник отмечают танкисты — сила и мощь нашей армии. С профессиональным праздником всех причастных поздравил глава республики. Он отметил, что именно они в значительной степени предопределили победу в Великой Отечественной войне.