«Самоотверженно выполняют работу»: Радий Хабиров поздравил танкистов Башкирии

Каждое второе воскресенье сентября свой профессиональный праздник отмечают танкисты — сила и мощь нашей армии. С профессиональным праздником всех причастных поздравил глава республики. Он отметил, что именно они в значительной степени предопределили победу в Великой Отечественной войне.

Стойко и мужественно бьются с врагом и теперь, в ходе специальной военной операции. На боевом дежурстве — военнослужащие танкового батальона имени Героя Советского Союза Сергея Зорина, а также солдаты 90-й гвардейской танковой дивизии.

Их девиз «Честь моей части — часть моей чести» — очень точный и убедительный. Парни четко и самоотверженно выполняют свою работу, приближая нашу победу.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
