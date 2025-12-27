Радий Хабиров совершил рабочую поездку в Белорецк

В Башкортостане в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» реализованы все 170 из 170 запланированных общественных пространств. Об этом в рамках рабочей поездки в Белорецк сказал Радий Хабиров. Руководитель региона провел совещание по развитию города металлургов, посетил промышленные производства и встретился с семьями участников СВО.

За короткое время Уральский пружинный завод полностью импортозаместил комплектующие для российских автопроизводителей. Предприятие освоило широкую номенклатуру продукции, которая поставляется более чем пяти тысячам клиентов. Сам УПЗ тоже не стоит на месте и ежегодно инвестирует в своё развитие.

В рамках рабочей поездки в Белорецк Радий Хабиров посетил стратегическое предприятие. За короткое время завод стал лидером на российском рынке по производству пружин холодной и горячей навивки. Используются они как в автопроме, так и на производстве военной техники и железнодорожных вагонов.

Уральский пружинный завод поставляет свою продукцию не только на АВТОВАЗ и РЖД. Предприятие номинировано как поставщик элементов подвески и для представительских лимузинов. В частности, пружины, изготовленные в Белорецке, стоят на служебном автомобиле Президента России.

Также в рамках рабочей поездки в Белорецкий район Радий Хабиров встретился с семьёй погибшего участника СВО Флюса Галимова. В преддверии Нового года Глава Башкортостана вручил детям бойца подарки и отметил, что родные и близкие всех защитников Отечества всегда будут под опекой как республиканских, так и местных властей.

Все семьи погибших участников СВО, особенно где есть маленькие дети, должны быть под нашим пристальным и постоянным вниманием. Это наши дети, дети республики, и мы поможем их поднять. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Белорецк – динамично развивающийся город. Помимо производства, здесь растёт туристический поток, строятся социальные и спортивные объекты. В частности, начинается возведение комплекса для занятия борьбой. Радий Хабиров посетил площадку и ознакомился с возможностями будущего спортивного центра. После открытия здесь одновременно смогут заниматься 136 человек.

Мы давно обещали белоречанам такой объект. Сначала занимались реконструкцией местного стадиона, а теперь построим этот комплекс. Получится хороший спортивный кластер. В Белорецке – сильная спортивная школа борьбы. Отсюда выходили чемпионы России. И место, кстати, здесь красивое. Приедем на новоселье. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Социально-экономическое развитие Белорецкого района Радий Хабиров обсудил во время совещания с участием членов правительства республики и руководителями промышленных предприятий муниципалитета. Глава Башкортостана отметил, что, несмотря на непростые условия, удалось обеспечить устойчивое развитие всех сфер жизни республики. Регион – в числе лидеров федеральных рейтингов по промышленности, научно-технологическому и инвестиционному потенциалу. Свой вклад в рост инвестиций вносят и проекты резидентов территории опережающего развития «Белорецк» более чем на 3 млрд рублей. Особое внимание глава республики уделил состоянию жилищно-коммунального хозяйства муниципалитета.

Одним из главных для белоречан остается вопрос изношенной коммунальной инфраструктуры. Десятилетиями решению этого вопроса не придавалось должной энергии. И сейчас ситуация достаточно напряженная. Вы все хорошо знаете, что в начале декабря в Белорецке случилась авария. Из-за повреждения на магистральном трубопроводе без тепла и горячей воды остались 74 многоквартирных дома, где проживают почти 20 тысяч человек, и 14 социальных объектов. Спасибо, что работа была оперативно организована и теплоснабжение восстановлено. Но каждый раз латать трубы – это не решение. Поэтому необходимо усилить работу в рамках федеральных программ, в том числе по развитию опорных населённых пунктов. По Белорецкому району в их число мы включили Белорецк и Инзер. Это единственный муниципалитет республики, где выделено сразу два опорника. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан