Радий Хабиров совершил рабочую поездку в Белорецк

В Башкортостане в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» реализованы все 170 из 170 запланированных общественных пространств. Об этом в рамках рабочей поездки в Белорецк сказал Радий Хабиров. Руководитель региона провел совещание по развитию города металлургов, посетил промышленные производства и встретился с семьями участников СВО.
За короткое время Уральский пружинный завод полностью импортозаместил комплектующие для российских автопроизводителей. Предприятие освоило широкую номенклатуру продукции, которая поставляется более чем пяти тысячам клиентов. Сам УПЗ тоже не стоит на месте и ежегодно инвестирует в своё развитие.
В рамках рабочей поездки в Белорецк Радий Хабиров посетил стратегическое предприятие. За короткое время завод стал лидером на российском рынке по производству пружин холодной и горячей навивки. Используются они как в автопроме, так и на производстве военной техники и железнодорожных вагонов.
Уральский пружинный завод поставляет свою продукцию не только на АВТОВАЗ и РЖД. Предприятие номинировано как поставщик элементов подвески и для представительских лимузинов. В частности, пружины, изготовленные в Белорецке, стоят на служебном автомобиле Президента России.
Также в рамках рабочей поездки в Белорецкий район Радий Хабиров встретился с семьёй погибшего участника СВО Флюса Галимова. В преддверии Нового года Глава Башкортостана вручил детям бойца подарки и отметил, что родные и близкие всех защитников Отечества всегда будут под опекой как республиканских, так и местных властей.
Белорецк – динамично развивающийся город. Помимо производства, здесь растёт туристический поток, строятся социальные и спортивные объекты. В частности, начинается возведение комплекса для занятия борьбой. Радий Хабиров посетил площадку и ознакомился с возможностями будущего спортивного центра. После открытия здесь одновременно смогут заниматься 136 человек.
Социально-экономическое развитие Белорецкого района Радий Хабиров обсудил во время совещания с участием членов правительства республики и руководителями промышленных предприятий муниципалитета. Глава Башкортостана отметил, что, несмотря на непростые условия, удалось обеспечить устойчивое развитие всех сфер жизни республики. Регион – в числе лидеров федеральных рейтингов по промышленности, научно-технологическому и инвестиционному потенциалу. Свой вклад в рост инвестиций вносят и проекты резидентов территории опережающего развития «Белорецк» более чем на 3 млрд рублей. Особое внимание глава республики уделил состоянию жилищно-коммунального хозяйства муниципалитета.
В программу развития Белорецка и Инзера включены 36 мероприятий по развитию инфраструктуры, из них 15 – по линии ЖКХ. В последующие два года из бюджета республики на ремонт теплосетей направят более 170 млн рублей. Радий Хабиров также сообщил, что вслед за Уфой и Ишимбаем прорабатывается вопрос по приданию Белорецку звания «Город трудовой доблести», чтобы отметить вклад белоречан в Великую Победу.